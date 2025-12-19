شركة آدور ترفع دعوى قضائية ضد دانييل ومين هي جين وتطالب بتعويضات

Photo : YONHAP News

رفعت شركة آدور دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات تُقدّر بحوالي 43 مليار وون كوري، أي ما يعادل 29.8 مليون دولار أمريكي، ضد دانييل، عضوة فرقة نيوجينز، وأحد أفراد عائلتها، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة آدور، مين هي جين، مُحمّلة إياهم مسؤولية غياب الفرقة.وأفادت مصادر قانونية أمس الثلاثاء بأن القضية أُحيلت إلى الدائرة المدنية 31 في محكمة سيول المركزية، وهي نفس الدائرة التي تنظر في الدعوى القضائية الجارية بين مين وشركة هايب.وتدّعي آدور أن المدعى عليهم الثلاثة يتحملون مسؤولية كبيرة عن إشعال فتيل النزاع وتعطيل أنشطة نيوجينز. وتنظر المحكمة حاليا في قضايا ذات صلة، بما في ذلك دعوى هايب التي تسعى إلى تأكيد إنهاء اتفاقية المساهمين مع مين، ودعوى مين المضادة التي تطالب فيها بدفع قيمة خيارات الأسهم التي مارستها.ويعود أصل النزاع القانوني إلى ادعاء أعضاء شركة نيو جينز في نوفمبر من العام الماضي ببطلان عقودهم بسبب انتهاكات مزعومة من جانب شركة آدور، وهو موقف تنفيه الشركة بعد حصولها على أحكام قضائية لصالحهم في كل من إجراءات الأمر القضائي والمحكمة الابتدائية.