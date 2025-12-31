كوسبي يرتفع بنسبة 75.6% في عام 2025، متصدرا أسواق مجموعة العشرين

Photo : YONHAP News

قفز مؤشر كوسبي، المؤشر الرئيسي للبورصة في كوريا الجنوبية، بنسبة 75.6% هذا العام، متصدرا أسواق مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مدفوعا بمكاسب قوية في أسهم الإلكترونيات والآلات.وأغلق المؤشر عند 4214.17 نقطة في 30 ديسمبر، مرتفعا بشكل حاد من 2399 نقطة في نهاية العام الماضي، متفوقا على تشيلي بنسبة 57%، واليابان بنسبة 27%، والصين بنسبة 18%، والولايات المتحدة بنسبة 17%.وبعد انخفاضه إلى أقل مستوى سنوي له عند 2293 نقطة في 9 أبريل وسط حالة من عدم اليقين السياسي ومخاوف بشأن الرسوم الجمركية، انتعش السوق مدفوعا بتوقعات إصلاحات سوق رأس المال وتحسن دورة أشباه الموصلات عقب تشكيل حكومة جديدة.وارتفعت أسهم الآلات والمعدات بنسبة 133.7%، وزادت أسهم الكهرباء والإلكترونيات بنسبة 127.9%، وصعدت أسهم الطاقة والغاز بنسبة 103.5%، لتقود بذلك موجة الصعود. وقفزت القيمة السوقية الإجمالية لمؤشر كوسبي بنسبة 77.1% لتصل إلى 3.478 كوادريليون وون، متجاوزة حاجز 3 كوادريليون وون لأول مرة في التاريخ، بينما ارتفع متوسط ​​قيمة التداول اليومي بنسبة 57.1%. كما ارتفع مؤشر كوسداك، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 36.5% ليصل إلى 925.47 نقطة، متجاوزا قيمته السوقية 500 تريليون وون لأول مرة، مدعوما بقوة أسهم أشباه الموصلات والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية.