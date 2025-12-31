ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا بنسبة 2.3% في ديسمبر

Photo : KBS News

ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بأكثر من 2% للشهر الرابع على التوالي.ووفقا لتقرير من وزارة الإحصاء والبيانات صدر اليوم الأربعاء، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين في كوريا 117.57 نقطة في ديسمبر، بزيادة قدرها 2.3% عن العام السابق.وقد تباطأت وتيرة الزيادة مقارنة بشهر نوفمبر الذي سجل 2.4%، إلا أن التضخم ظل في حدود 2% للشهر الرابع على التوالي.وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 4.1% في ديسمبر، مما أضاف 0.32 نقطة مئوية إلى التضخم الإجمالي.وقفزت أسعار النفط بنسبة 6.1% الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة منذ فبراير. وارتفع مؤشر تكلفة المعيشة، الذي يرصد أسعار السلع الأكثر استهلاكا ويُعتبر مقياسا للتضخم المتوقع، بنسبة 2.8% في ديسمبر.وخلال هذا العام، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.1% في عام 2025، وهو أقل معدل لها في خمس سنوات منذ عام 2020، حين بلغ التضخم 0.5%.