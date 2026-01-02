الحزب الحاكم يطرد نائبة لاتهامات بالرشوة ويتخذ إجراءات تأديبية بحق نائب آخر

Photo : YONHAP News

طرد الحزب الديمقراطي الحاكم النائب "كانغ سون او" بسبب اتهامات بالرشوة، وقرر البدء في إجراءات تأديبية ضد النائب "كيم بيونغ كي" الذي يواجه اتهامات بالتغاضي عن الأمر بالإضافة إلى مزاعم أخرى بسوء السلوك الشخصي.وأعلن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "بارك سو هيون" عن هذه الخطوة بعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للحزب في وقت متأخر من يوم الخميس. وقال "بارك" للصحفيين إن "كانغ"، على الرغم من استقالتها من الحزب، سيتم طردها من الحزب، كما ستتم إحالة "كيم" إلى لجنة الأخلاقيات لاتخاذ قرار تأديبي فوري بناء على نتائج تحقيق داخلي.وجاء القرار بعد فترة وجيزة من إعلان "كانغ" على فيسبوك أنها ستغادر الحزب، قائلة إنها لم تعد قادرة على وضع عبء على الحزب وأعضائه، وقدمت استقالتها رسميا عبر الإنترنت، وتمت الموافقة عليها.واتُهمت "كانغ" بقبول 100 مليون وون، أي حوالي 70 ألف دولار، من عضو مجلس مدينة سيول "كيم كيونغ" قبل الانتخابات المحلية لعام 2022، بينما يُشتبه في أن "كيم"، الذي كان آنذاك أمين لجنة الترشيحات في الحزب، كان على علم بالأمر وغض الطرف عنه.