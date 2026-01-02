الزعيم الكوري الشمالي يشدد على الوحدة الداخلية في خطاب العام الجديد

Photo : KBS News

شارك الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في احتفال واسع النطاق في بيونغ يانغ بمناسبة بداية عام 2026، حيث أولى اهتماما خاصا بأُسَر الجنود المنتشرين في روسيا وأعرب عن أمله في عودة أولئك الجنود سالمين.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس إن "كيم" ألقى خطابا في الحدث الذي أقيم ليلا في ملعب "رانغرادو ماي داي" في بيونغ يانغ.وفي الخطاب، أشاد "كيم" بالعمال والمثقفين وأثنى بشدة على القوات المنتشرة في الخارج. ولم يذكر "كيم" الولايات المتحدة أو كوريا الجنوبية، في الوقت الذي أكد فيه على الوحدة الداخلية، قبل المؤتمر التاسع القادم لحزب العمال الحاكم.وقيّم "كيم" العام الماضي بقوله إن التنمية في العاصمة قد أحدثت تحولا في المناطق الإقليمية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحفيز تنمية العاصمة، معتبرا أن المهمة التاريخية لتحقيق التنمية الاشتراكية الشاملة قد اجتازت مرحلتها الأولية بنجاح.كما أشاد بالجنود لتحملهم مصاعب كبيرة خلال العام الماضي، ونسب إليهم الفضل في تحقيق ما وصفه بالنصر النبيل من خلال التضحية والتفاني الذي ستذكره الأجيال القادمة.وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "كيم" حضر أيضا عرضا بمناسبة العام الجديد برفقة زوجته "ري سول جو" وابنته "كيم جو إيه"، والتقى بعائلات الجنود المنتشرين، وبعث برسالة تهنئة بالعام الجديد إلى الجنود المنتشرين في روسيا.