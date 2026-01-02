صادرات كوريا الجنوبية في عام 2025 تتجاوز 700 مليار دولار لأول مرة

Photo : YONHAP News

وصلت صادرات كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي في العام الماضي، متجاوزة 700 مليار دولار لأول مرة، على الرغم من الظروف المعاكسة مثل الرسوم الجمركية الأمريكية.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة والموارد أمس الخميس أن إجمالي قيمة الصادرات لهذا العام ارتفع بنسبة 3.8% مقارنة بالعام السابق إلى 709.7 مليار دولار، متجاوزا المستوى الأعلى السابق الذي تم تسجيله في عام 2024.ومع هذا الإنجاز، أصبحت كوريا الجنوبية سادس دولة في العالم تتجاوز صادراتها السنوية 700 مليار دولار، بعد 7 سنوات من وصولها لأول مرة إلى مستوى 600 مليار دولار.وكان هذا الارتفاع مدفوعا إلى حد كبير بازدهار صادرات أشباه الموصلات، التي قفزت إلى رقم قياسي بلغ 173.4 مليار دولار، على خلفية طفرة الذكاء الاصطناعي عالميا.ووصلت صادرات السيارات إلى مستوى قياسي بلغ 72 مليار دولار، بزيادة 1.7% مقارنة بالعام السابق.وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.02% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 631.7 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 78 مليار دولار لهذا العام.