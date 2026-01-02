الصين تحث كوريا الجنوبية على التمسك بمبدأ الصين الواحدة

Photo : YONHAP News

انتقدت الحكومة الصينية اليابان وحثت كوريا الجنوبية على التمسك بمبدأ "الصين الواحدة" خلال مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين، قبل زيارة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى الصين.وقد تحدث وزير الخارجية الكوري "جو هيون" مع نظيره الصيني "وانغ يي" بعد ظهر يوم الأربعاء لمناقشة الزيارة الرسمية المخطط لها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يقوم الرئيس "لي" بزيارة إلى بكين تستغرق 4 أيام بدءا من يوم الأحد، لعقد قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، قال "وانغ" إن العلاقات الثنائية عادت إلى مسارها الصحيح في ظل التوجيهات الاستراتيجية للرئيسين، وأعرب عن ثقته في أن زيارة "لي" ستدفع المشاركة التعاونية الاستراتيجية إلى الأمام. وأشار "وانغ" إلى أن عام 2025 صادف الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، عندما احتفلت الصين بانتصارها على العدوان الياباني، وانتقد "وانغ" ما وصفه بمحاولات بعض السياسيين اليابانيين للعودة بالتاريخ إلى الوراء وتجميل أعمال الغزو والحكم الاستعماري.وأعرب "وانغ" عن أمله في أن تتخذ كوريا الجنوبية موقفا مسؤولا تجاه التاريخ، بما في ذلك التمسك بمبدأ "الصين الواحدة" في قضية تايوان.ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، أكد "جو" مجددا على احترام سيول لسياسة "الصين الواحدة"، قائلا إن الرئيس "لي" يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الصين ولديه التزام راسخ بتعزيز المشاركة التعاونية الاستراتيجية بين البلدين.