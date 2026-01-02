ابنة زعيم كوريا الشمالية تزور قصر الشمس لأول مرة

Photo : YONHAP News

رافقت "جو إيه" ابنة زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، والدها في أول زيارة لها إلى قصر الشمس "كوم سو سان"، الذي يرقد فيه جثمان والد "كيم" وجده.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" زار القصر أمس احتفالا بالعام الجديد، برفقة كبار المسؤولين من حزب العمال الحاكم والحكومة ومجلس الشعب الأعلى ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع.وأوضح التقرير أن المشاركين تعهدوا بالولاء الثابت لقيادة "كيم" وأقسموا على الوفاء بمسؤولياتهم في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق الازدهار الوطني وتحسين رفاهية الشعب.ولم تذكر وكالة الأنباء المركزية بشكل صريح حضور "كيم جو إيه"، لكن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية أظهرتها واقفة بين والديها في وسط الصف الأمامي.وتعد هذه الزيارة أول ظهور علني لـ"جو إيه" في ضريح العائلة، منذ ظهورها الأول في وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية في عام 2022.