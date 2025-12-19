انتقادات للمرشحة لوزارة الميزانية بسبب مزاعم إساءة معاملة في الماضي

Photo : YONHAP News

تعرضت "لي هيه هون" النائبة السابقة عن حزب قوة الشعب والتي تم ترشيحها لمنصب وزيرة التخطيط والميزانية في الوزارة المنشأة حديثا، لانتقادات لاذعة بسبب مزاعم التعدي على مساعدتها لفظيا في أثناء عملها كنائبة في البرلمان.وكشف تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية من عام 2017 نشرته إحدى وسائل الإعلام يوم الأربعاء عن قيام "لي"، التي كانت حينها نائبة في الحزب المحافظ، بتوبيخ متدربة لعدم إبلاغها عن مقال إخباري ذكر اسمها. وفي التسجيل، سُمع صوت "لي" وهي تصرخ بتعليقات مسيئة على المتدربة، بما في ذلك سؤالها عما إذا كانت تفهم اللغة الكورية، وإبداء تعليقات مهينة عن ذكاء المتدربة، واستخدام لغة عنيفة.وقد غادرت المتدربة مكتب النائبة بعد حوالي أسبوعين من وقوع الحادث.وقال مسؤول من جانب "لي" أمس الخميس إن المرشحة اعتذرت بصدق وأعربت عن ندمها العميق على تصريحاتها، وأنها تفكر بعمق في الأمر.وكان حزب قوة الشعب قد وصف "لي" سابقا بـ"الخائنة". وتعهد بإجراء تحقق مكثف وصارم خلال جلسة الاستماع لتأكيد تعيينها.