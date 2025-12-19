كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر الشرق

Photo : KCNA / Yonhap News

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير معروف المدى باتجاه البحر الشرقي.وأوضحت الهيئة أنها تجري حاليًا تحليلًا دقيقًا لمكان الإطلاق ونوع الصاروخ، إلى جانب مواصفاته الفنية التفصيلية.ويُعد هذا الإطلاق أول تجربة صاروخية باليستية لكوريا الشمالية منذ مطلع العام الجاري، ويأتي بعد نحو شهرين من إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في السابع من نوفمبر من العام الماضي.وجاء إطلاق الصاروخ في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ زيارة دولة إلى الصين تستغرق أربعة أيام وثلاث ليالٍ، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.ومن المقرر أن تبحث القمة الكورية-الصينية التي تُعقد غدا الموافق 5 من شهر يناير الجاري، قضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وسط تقديرات بأن بيونغ يانغ سعت إلى إبراز حضورها عبر إطلاق الصاروخ قبيل انعقاد القمة.وفي سياق متصل، أعلن الجانب الأمريكي في الثالث أنه نفّذ عملية عسكرية أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المعروف بمواقفه المعادية للولايات المتحدة، ونقله مع زوجته خارج بلاده. ويرى بعض المراقبين أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ قد يحمل دلالة على معارضتها للولايات المتحدة في هذا التوقيت.