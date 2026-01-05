زيادة ملكية الأجانب للأسهم الكورية إلى 33% في ديسمبر

Photo : YONHAP News

زادت ملكية الأجانب للأسهم الكورية الجنوبية إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر الماضي.وقال تقرير صادر عن المركز الكوري للتمويل الدولي أمس الأحد إن المستثمرين الأجانب اشتروا صافي 3.5 تريليون وون من الأسهم المحلية الشهر الماضي، مما رفع حصتهم من إجمالي القيمة السوقية إلى 32.9%، وهي أعلى نسبة منذ أبريل 2020.وبلغ صافي مشتريات الأجانب في قطاع الكهرباء والإلكترونيات 4.5 تريليون وون، بما في ذلك 2.2 تريليون وون في شركة إس كيه هاينكس و1.4 تريليون وون في شركة سام سونغ للإلكترونيات.كما سجل المستثمرون الأجانب 8.8 تريليون وون من صافي مشتريات السندات الكورية الجنوبية في ديسمبر.وعزا المركز الكوري للتمويل الدولي الارتفاع المتزامن في الاستثمار الأجنبي في كل من الأسهم والسندات إلى ازدهار أشباه موصلات الذاكرة، وانخفاض قيمة هذا القطاع نسبيا، والتوقعات بسياسات تعزيز قيمة الشركات، والحوافز القوية لعمليات المضاربة على فروق أسعار الفائدة.