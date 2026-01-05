كوبانغ تحتفظ بالصدارة رغم انخفاض عدد عملائها بعد اختراق البيانات

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات حديثة انخفاض قاعدة مستخدمي كوبانغ وسط سلسلة من الجدال التي أعقبت اختراقا كبيرا للبيانات الشخصية، إلا أن الشركة عملاقة التجارة الإلكترونية لا تزال تحتفظ بتفوق ساحق على المنصات المنافسة.ووفقا لشركة "وايز آب ريتيل" المتخصصة في تحليل بيانات التطبيقات والمدفوعات، بلغ إجمالي عدد مستخدمي كوبانغ النشطين أسبوعيا 27.71 مليون مستخدم خلال الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر من العام الماضي. ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 5.8% مقارنة بالفترة من 24 إلى 30 نوفمبر. وخلال الفترة نفسها، انخفض أيضا عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا على منصتيْ "علي إكسبرس" و"تيمو" بنسبة 16.8%. من بين المنافسين الآخرين، سجل متجر "نيفر بلاس" زيادة بنسبة 10.4% مقارنة بالشهر الماضي، بينما شهد متجر "11 ستريت" زيادة بنسبة 1.6%.وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال كوبانغ متقدمة بأكثر من 20 مليون مستخدم نشط أسبوعيا مقارنة بالمنصات المنافسة.