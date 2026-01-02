فيلم صائدو شياطين الكيبوب ومسلسل لعبة الحبار 3 يفوزان بجوائز اختيار النقاد

Photo : YONHAP News

فاز فيلم نتفليكس "صائدو شياطين الكيبوب" من إخراج المخرجة الأمريكية من أصل كوري "ماغي كانغ" بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويلة، كما فازت الأغنية الرئيسية لهذا الفيلم بعنوان "غولدن" بجائزة أفضل أغنية، وذلك في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الأمريكيين الذي أقيم أمس الأحد في سانتا مونيكا بالولايات المتحدة.وجاء فوز الفيلم بهاتين الجائزتين متغلبا على الأعمال البارزة من استوديوهات الرسوم المتحركة العريقة، ومنها "زوتوبيا 2" لـ"ديزني"، و"إليو" لـ"بكسار"، مما أشعل الضوء الأخضر لاحتمال فوز الفيلم بجائزة الأوسكار.أما الموسم الثالث من المسلسل الكوري "لعبة الحبار" فحصل على جائزة أفضل مسلسل بلغة غير الإنغليزية في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد.وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يفوز فيها مسلسل "لعبة الحبار" بجائزة أفضل مسلسلة بلغة غير الإنغليزية.وكان الموسم الأول من المسلسل قد فاز بتلك الجائزة في عام 2022، والموسم الثاني فاز أيضا بنفس الجائزة في العام الماضي.