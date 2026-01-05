المتزلجتان شين جي آه ولي هيه إين تشاركان في الألعاب الأولمبية الشتوية 2026

Photo : YONHAP News

تستعد المتزلجتان الكوريتان "شين جي آه" ولي هيه إين" للمشاركة في منافسات السيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 التي ستقام في ميلانو كورتينا في إيطاليا الشهر القادم.وكانت شين قد فازت باللقب في بطولة إيطاليا الوطنية الثمانين للتزلج الفني أول من أمس الأحد برصيد 219.89 نقطة، بعد حصولها على 74.43 نقطة في البرنامج القصير و145.46 نقطة في البرنامج الحر. وحققت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاما مجموع نقاط 436.09 نقطة، بما في ذلك 216.2 نقطة من الجولة الأولى من التصفيات الأولمبية في نوفمبر الماضي.أما اللاعبة لي، الحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم للتزلج الفني 2023، فقد احتلت المركز الخامس يوم الأحد برصيد 196 نقطة، لكنها ارتقت إلى المركز الثاني بمجموع نقاط 391.8 نقطة من جولتي التصفيات.وسوف تكون هذه المشاركة الأولمبية الأولى لكل من شين ولي.وفي منافسات الرجال، فاز "تشا جون هوان" باللقب برصيد 533.56 نقطة، ليضمن بذلك فرصة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة على التوالي، إلى جانب اللاعب الأولمبي الصاعد "كيم هيون غُم" الذي حصد 467.25 نقطة.