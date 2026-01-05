الشرطة تحقق في 20 قضية تتعلق بشركة كوبانغ

Photo : KBS News

أعلنت الشرطة الكورية أنها تحقق في 20 شكوى تتعلق بشركة كوبانغ، عملاقة التجارة الإلكترونية.وصرح مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية الكورية للصحفيين أمس الاثنين بأن إحدى هذه الشكاوى قدمتها كوبانغ ضد الشخص الذي تتهمه بتسريب المعلومات الشخصية لعملائها في نوفمبر الماضي.وتضمنت سبع قضايا شكاوى ضد كوبانغ وموظفيها بسبب اختراق البيانات الضخم، بينما يواجه مؤسس ورئيس مجلس إدارة كوبانغ "كيم بوم سوك"، والرئيس التنفيذي "باك ديه جون"، شكاوى بموجب قانون الشهادة والتقييم أمام البرلمان.وتعلقت ثلاث قضايا بعمال كوبانغ يُشتبه في وفاتهم نتيجة الإرهاق، في حين تعلقت خمس قضايا بادعاءات بأن كوبانغ أعدت قائمة سوداء بأسماء الموظفين.كما تحقق الشرطة في قضيتين تتعلقان بادعاءات حول حدوث أضرار ثانوية ناجمة عن اختراق البيانات في كوبانغ.وشكلت الشرطة يوم الخميس الماضي فريق عمل مكونا من 86 عضوا لإجراء تحقيقات شاملة في جميع الادعاءات الموجهة ضد كوبانغ.