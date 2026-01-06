هيون ديه تبيع 4.14 مليون مركبة في عام 2025

Photo : YONHAP News

أعلنت شركة هيون ديه موتور عن مبيعات بلغت حوالي 4.14 مليون وحدة في عام 2025، بانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بعام 2024.وأوضحت الشركة، أمس الاثنين، أنها باعت 712,954 وحدة في السوق المحلية خلال العام الماضي، و3.4 مليون و25,226 وحدة في الأسواق الخارجية.وشهدت المبيعات المحلية ارتفاعا بنسبة 1.1% مقارنة بعام 2024، بينما انخفضت المبيعات الخارجية بنسبة 0.3%. وأوضحت هيون ديه أنه على الرغم من تدهور ظروف العمل نتيجة لتغيرات بيئة التجارة، فقد شهدت الشركة تحسنا في مزيج مبيعات طرازاتها ذات القيمة المضافة العالية، وذلك بعد تعزيز تشكيلة سياراتها الصديقة للبيئة، وتوسيع نطاق مبيعاتها لطرازات جديدة رئيسية.وتطمح هيون ديه إلى بيع ما يقارب 4.16 مليون سيارة هذا العام، بما في ذلك حوالي 3.46 مليون وحدة في الخارج.وصرح مسؤول في الشركة بأن الشركة ستسعى جاهدة لتصبح علامة تجارية رائدة وموثوقة، ولتحقيق هذه الغاية، ستسعى إلى زيادة المبيعات بالاعتماد على الجودة الممتازة وتشكيلة موسعة من السيارات الصديقة للبيئة، مع تعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية من خلال التشغيل الكامل لقواعد الإنتاج الجديدة.