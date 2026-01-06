تراجع الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي لأول مرة منذ سبعة أشهر

Photo : YONHAP News

انخفضت قيمة احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي لأول مرة منذ سبعة أشهر في ديسمبر الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهدئة تقلبات سوق الصرف.وأعلن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي بلغت 428.05 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر، بانخفاض قدره 2.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالشهر الأسبق. ويُعد هذا أول انخفاض منذ مايو من العام الماضي.وأوضح البنك المركزي أن الإجراءات المتخذة للحد من تقلبات سوق الصرف الأجنبي ساهمت في هذا التراجع. ففي ديسمبر، مدد البنك المركزي الكوري اتفاقية مقايضة العملات الأجنبية مع صندوق معاشات التقاعد الوطني لمدة عام، ونفذ عمليات مقايضة، حيث تم توفير الدولارات مقابل الوون الكوري.ومع ذلك، لم يكشف البنك المركزي عن حجم الاحتياطيات المستخدمة في إجراءات الحد من التقلبات، بما في ذلك مقايضات العملات.وحتى نهاية نوفمبر، كانت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم.