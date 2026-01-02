الحكومة الكورية تسعى لحل مشاكل تأشيرات العمال الكوريين في أمريكا

Photo : YONHAP News

صرح وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "كيم يون دوك" أمس بأن الحكومة ستبذل جهودا حثيثة لحل مشاكل تأشيرات العمال المتخصصين في شركات الإنشاءات الكورية العاملة في الولايات المتحدة.جاء ذلك في تصريحات للوزير "كيم" الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، خلال لقائه بالمراسلين في واشنطن، حيث قال إن شركات الإنشاءات الكورية تفوز بالعديد من العقود في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن هذا القطاع يتوسع ويتطور بشكل ملحوظ، ولهذا تسعى الوزارة لتقديم الدعم اللازم.وكان الوزير كيم قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم السبت على رأس وفد رسمي من أجل مساعدة الشركات الكورية في الفوز بمشروعات البنية التحتية الأمريكية.وقد عقد خلال الزيارة اجتماعا مع رجال الأعمال الكوريين المقيمين في الولايات المتحدة للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم.وكشف الوزير "كيم" عن خطة لإنشاء "آلية اجتماعات دورية" تضم مسؤولين من الوزارة، والملحقين المعنيين في السفارة الكورية لدى واشنطن، وممثلين عن الشركات العاملة في الولايات المتحدة، بهدف تسريع حل المشكلات القائمة.