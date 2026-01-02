الزعيم الكوري الشمالي يزور موقع تذكاري لإرسال الجنود إلى روسيا وبرفقته ابنته

Photo : KBS News

قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة لموقع بناء نصب تذكاري لتكريم القوات التي أرسلتها بيونغ يانغ إلى روسيا"، حيث شارك في غرس شجرة تذكارية هناك.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن كيم زار موقع بناء "النصب التذكاري للأمجاد القتالية للعمليات العسكرية الخارجية" أمس، برفقة كبار المسؤولين في الحزب والحكومة والجيش، وقام بتشجيع الجنود المشاركين في البناء.وقد رافق كيم في هذه الزيارة زوجته "لي سول جو" وابنته "جو إيه".وقال كيم خلال تفقد موقع البناء إن هذا النصب التذكاري يرمز إلى بسالة أبناء الشعب الكوري المتميزين، وأن هذا البناء سيولد معقلا فكريا وروحيا مهما آخر لتعليم تقاليد النصر في العاصمة.كما أكد على أن الشعب الكوري الشمالي سيحتفل بالأعياد الوطنية الكبرى، بما في ذلك يوم النصر، جنبا إلى جنب مع هؤلاء الأبطال لإظهار القوة الوطنية أمام العالم.