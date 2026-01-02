الرئيس لي يلتقي برئيس الوزراء الصيني ويتعهد بتعزيز العلاقات الثنائية

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري لي جيه ميونغ برئيس الوزراء الصيني لي كيانغ أمس الثلاثاء، حيث أكد عزمه على جعل هذا العام بداية لعودة العلاقات الكورية الجنوبية الصينية إلى سابق عهدها، وترسيخ تطوير العلاقات الثنائية كتوجهٍ لا رجعة فيه.وأدلى الرئيس لي بهذه التصريحات خلال لقائه مع ثاني أهم شخصية في الصين، حيث أوضح أنه اتفق مع الرئيس شي جين بينغ خلال قمتهما أول من أمس الاثنين على مواصلة تطوير المشاركة الاستراتيجية بين البلدين بما يعزز السلام ويرفع مستوى المعيشة.كما طلب دعم رئيس الوزراء الصيني في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.وردا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الصيني أن العلاقات بين البلدين، بتوجيهات استراتيجية من قادة كوريا الجنوبية والصين، قد بلغت مستوى جديدا، وأضاف أنه مع استمرار تعزيز التعاون في مختلف المجالات، سيستمر تحسن رفاهية شعبي البلدين. كما أكد أن بكين ظلت تولي أهمية بالغة لعلاقتها مع كوريا الجنوبية، وأنها على استعداد لتعزيز التواصل الاستراتيجي وتوطيد الثقة المتبادلة لدفع العلاقات الثنائية نحو المسار الصحيح، وتوسيع نطاق التعاون وعمقه لتحقيق نتائج ملموسة.