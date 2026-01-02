لي يلتقي برئيس المجلس التشريعي الصيني ويطلب دعم المشاركة بين البلدين

Photo : YONHAP News

طلب الرئيس لي جيه ميونغ، خلال زيارته الرسمية إلى الصين، من رئيس مجلس الشعب الصيني دعم الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين على أساس الثقة المتبادلة الراسخة.وخلال لقائه برئيس اللجنة الدائمة للمجلس "تشاو ليجي"، أمس الثلاثاء، قال لي إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمتهما أول من أمس الاثنين، على رعاية وتطوير المشاركة الاستراتيجية الثنائية القائمة على الثقة بين البلدين وثقة القطاع الخاص.وأعرب الرئيس الكوري عن ثقته بأن المجلس التشريعي الصيني سيسهم إسهاما مهما في تعزيز التفاهم والتوافق المتبادل من خلال تمثيل المجتمع ككل وأصواته المختلفة.ومن جانبه قال تشاو إن الصداقة والتعاون هما أساس العلاقات الثنائية، وأن العلاقات الصحية والمستقرة والمتنامية باستمرار ستخدم مصالح الشعبين وتعزز السلام والاستقرار والتنمية والازدهار الإقليمي والعالمي. كما أكد أن العلاقات الثنائية عادت إلى مسارها الصحيح ودخلت مرحلة جديدة تحت القيادة الاستراتيجية للرئيسين، وأضاف أن الجانبين قد حددا توجها للمرحلة القادمة في تطوير علاقاتهما ووضعا خطة جديدة.وتعهد تشاو بضمان تنفيذ الرؤية المشتركة للرئيسين، وتعميق التعاون في جميع القطاعات من خلال تعزيز التواصل والتناغم مع كوريا الجنوبية في قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة التعاونية الاستراتيجية.