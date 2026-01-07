شركات الأوراق المالية تتوقع تجاوز مؤشر كوسبي 5 آلاف نقطة

Photo : YONHAP News

تزايدت ثقة كبرى شركات الوساطة المالية بأن مؤشر البورصة الكورية كوسبي سوف يواصل صعوده في عام 2026، وهو عام الحصان الناري في ثقافة منطقة شرق آسيا، وذلك في أعقاب الإنجازات الأخيرة التي حققها، بما في ذلك بلوغه مستوى قياسيا جديدا فوق 4300 نقطة مع بداية العام الجديد.وقالت شركة كيوم للأوراق المالية في تقرير نُشر أمس الثلاثاء، إنها رفعت نطاق توقعاتها السنوية لمؤشر كوسبي إلى ما بين 3900 و5200 نقطة، حيث إن المؤشر يشهد ارتفاعا منذ بداية العام مدفوعا بتدفقات استثمار أجنبية قوية ونمو ملحوظ في الأرباح، لا سيما في قطاع أشباه الموصلات مدفوعا بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.كما قال تقرير آخر صادر عن شركة يوانتا للأوراق المالية، إن الشركة عدّلت هدفها لمؤشر كوسبي من نطاق يتراوح بين 3800 و4600 نقطة، إلى نطاق يتراوح بين 4200 و5200 نقطة، مما يعكس استمرار النمو القوي في صادرات أشباه الموصلات والارتفاعات الكبيرة في الأسعار.وخلال الشهرين الماضيين، عدّلت ثماني شركات أوراق مالية توقعاتها لمؤشر كوسبي، حيث حددت الحد الأقل بين 3500 و4000 نقطة، والحد الأعلى بين 4500 و5500 نقطة، مع توقعات إيجابية تتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى 5000 نقطة هذا العام.