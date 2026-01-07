الصين تُبدي غموضا بشأن استيراد المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي

Photo : KBS News

أكدت الصين موقفها الأساسي بشأن التبادلات الثقافية مع كوريا الجنوبية، دون تقديم إجابة واضحة حول ما إذا كانت ستستأنف استيراد المحتوى الثقافي الكوري الجنوبي أم لا.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" أمس الثلاثاء، بأن بكين وسيول تتفقان على ضرورة السعي إلى تبادل ثقافي بنّاء ومثمر بطريقة منظمة.جاء ذلك ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الصين ترحب بمزيد من استيراد المحتوى الثقافي من كوريا الجنوبية، وما هي خططها لتحقيق ذلك.وجاءت تصريحات ماو بعد يوم من تصريح المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كانغ يو جونغ" في بيان مكتوب عقب القمة الكورية الصينية، بأن البلدين اتفقا على المضي قدما في المشاورات بناء على توافق في الآراء حول ضرورة توسيع نطاق التبادل الثقافي تدريجيا، بدءا بالمجالات المقبولة لدى الجانبين.يُذكر أن الصين حظرت، بشكل غير رسمي، الموسيقى والمسلسلات والأفلام الكورية الجنوبية منذ عام 2016، عندما أعلنت كوريا الجنوبية نشر منظومة دفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد".