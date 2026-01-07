كوريا الجنوبية تسجل ثاني أحرّ عام في تاريخها عام 2025

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية ثاني أحرّ عام في تاريخها خلال العام الماضي 2025، مصحوبا بارتفاع في حالات هطول الأمطار الغزيرة التي تجاوزت 100 ملليمتر في الساعة.وقال المناخي السنوي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الثلاثاء، إن متوسط ​​درجات الحرارة في كوريا خلال العام الماضي بلغ 13.7 درجة مئوية. ويُعد هذا الرقم ثاني أعلى رقم مسجل، بعد الرقم القياسي البالغ 14.5 درجة مئوية في عام 2024.وخلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر، احتلت متوسطات درجات الحرارة الشهرية المرتبة الأولى أو الثانية على التوالي لخمسة أشهر متتالية، مما يشير إلى موجة حرّ مستمرة بشكل غير معتاد خلال فصليْ الصيف والخريف.كما شهد الصيف الماضي أول موجة حرّ مسجلة في مدينة "ديه كوال يونغ" بمقاطعة كانغ وان منذ بدء القياسات في عام 1971، بينما سجلت سيول رقما قياسيا بلغ 46 ليلة حارة.وعلى الرغم من قصر موسم الرياح الموسمية بشكل غير معتاد، فقد شهدت المنطقة أمطارا غزيرة بين منتصف يوليو وسبتمبر، حيث سجلت 15 منطقة في جميع أنحاء البلاد هطول أمطار تجاوزت 100 ملليمتر في الساعة.