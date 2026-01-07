كوريا تتشاور مع روسيا وتختبر سفينة حاويات على الطريق القطبي الشمالي

تستعد وزارة المحيطات والثروة السمكية في كوريا الجنوبية للتشاور مع روسيا خلال النصف الأول من هذا العام بشأن سبل تطوير طريق بحر الشمال.وفي تصريح صحفي، قال وزير المحيطات بالوكالة "كيم سونغ بوم" إن الوزارة تخطط لتشغيل سفينة حاويات بسعة 3 آلاف حاوية نمطية في رحلة تجريبية من بوسان إلى روتردام في هولندا خلال هذا العام. كما ستدعم الوزارة بناء كاسحات للجليد وغيرها من سفن الملاحة القطبية.وأوضح كيم أن التعاون مع موسكو ضروري لأن روسيا تشترط الحصول على تصريحات للسفن التي تعبر المياه على طول الطريق القطبي الشمالي، وأن سيول ستسعى لعقد مشاورات في غضون النصف الأول من هذا العام وبدء الرحلة التجريبية في سبتمبر.وتُعد هذه التجربة جزءا من مساعي كوريا الجنوبية لتأمين طريق شحن أقصر وأكثر كفاءة يربط آسيا بأوربا، ولتطوير بوسان والمنطقة المحيطة بها لتصبح مركزا بحريا عالميا.