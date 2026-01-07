نيفر تدافع عن قرارها باستخدام برمجيات صينية في نموذجها للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

واجه مشروع الحكومة الكورية لتطوير نماذج للذكاء الاصطناعي محليا عقبة جديدة بعد ظهور مزاعم تفيد بأن إحدى المميزات الأساسية لنموذج الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط الخاص بشركة نيفر قد تمت استعارتها من نموذج شركة علي بابا الصينية.ووفقا لمصادر في قطاع التكنولوجيا، فقد ظهرت مزاعم أمس الثلاثاء تفيد بأن نموذج لغة الرؤية الخاص بشركة نيفر كلاود، قد استخدم مُشفِّر الرؤية الخاص بالنماذج الكبيرة التابعة لشركة علي بابا كميزة رئيسية.وقد أقرت نيفر كلاود باستخدامها لبرمجيات صينية مفتوحة المصدر، موضحة أنها اعتمدت استراتيجيا مُشفِّرا مُعتمدا بالفعل بعد مراعاة التوافق مع النظام التقني العالمي وتحسين كفاءة النظام ككل.وأكدت نيفر أنها استعارت هذه الميزة ليس لنقص في التكنولوجيا، بل لأن استخدام المُشفِّرات المُعتمدة هو المعيار الصناعي المُعترف به دوليا. وأضافت أنها اختارت استخدام الميزة الصينية بناء على تقييم استراتيجي، وكانت قد أفصحت عن قرارها سابقا في تقرير فني.وفي السابق، اتُهمت شركة آبستيدج الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تشارك أيضا في المشروع الحكومي، باستخدام نموذج صيني، لكن الشخص الذي أدلى بهذا الادعاء تراجع لاحقا عن تصريحه وقدم اعتذارا.