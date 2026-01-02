التكتل الحاكم يتعهد بتنفيذ سياسات استباقية لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو

Photo : YONHAP News

تعهد الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة في كوريا الجنوبية بدعم تعافي سبل عيش المواطنين وتسريع بناء اقتصاد فائق الابتكار يتمحور حول الذكاء الاصطناعي والتحول في مجال الطاقة.جاء ذلك خلال اجتماع للسياسات عقد في البرلمان اليوم الأربعاء، حيث عرض وزير المالية "كو يون تشول" الإطار العام لاستراتيجية النمو الاقتصادي لعام 2026.وقال الوزير "كو" إن الحكومة ستعطي أولوية لاستعادة سبل عيش الفئات الضعيفة، بمن في ذلك أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص، وذلك من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الطلب الكلي.وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعزيز الصناعات الاستراتيجية الوطنية، منها أشباه الموصلات والصناعات الدفاعية والقطاع الحيوي والثقافة الكورية، إلى جانب تسريع التحو القائم على الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، من أجل المساعدة في استعادة النمو الاقتصادي.وأشار "كو" إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تدل على تةحسن الزخم، مستشهدا بقوة النمو في الربع الثالث وارتفاع سوق الأسهم.كما توقع المزيد من التوسع الاقتصادي مدفوعا بزيادة صادرات أشباه الموصلات وتعافي الطلب المحلي.ومن جانبها، قالت المسؤولة عن السياسات في الحزب الديمقراطي الحاكم "هان جونغ ايه" إن استراتيجية النمو الاقتصادي لعام 2026 ستعكس بشكل شامل المهام المطلوبة لدفع تحول اقتصادي كبير.