التكتل الحاكم يتعهد بسياسات استباقية لإنعاش الاقتصاد وتعزيز النمو

Photo : YONHAP News

تعهد الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة الكورية بدعم تعافي سبل عيش المواطنين وتسريع وتيرة اقتصاد الابتكار الفائق الذي يرتكز على الذكاء الاصطناعي والتحول في قطاع الطاقة.جاء ذلك في اجتماع للسياسات عُقد في البرلمان اليوم الأربعاء، حيث عرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية "كو يون تشول" الإطار العام لاستراتيجية النمو الاقتصادي لعام 2026، موضحا أن الحكومة ستضع أولوية لاستعادة سبل عيش الفئات الأكثر ضعفا، بمن في ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملون لحسابهم الخاص، من خلال تدابيراقتصادية كلية فعّالة تهدف إلى تعزيز الطلب الكلي.وأضاف أن الحكومة ستعمل بنشاط على دعم الصناعات الاستراتيجية الوطنية، مثل أشباه الموصلات والدفاع والتكنولوجيا الحيوية والثقافة الكورية، مع تسريع التحولات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتحولات الخضراء للمساهمة في انتعاش النمو الاقتصادي المحتمل.وأشار كو إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تُدل على تحسن الزخم، مستشهدا بالنمو القوي في الربع الثالث وارتفاع سوق الأسهم. وتوقع حدوث المزيد من التوسع مدفوعا بصادرات قوية لأشباه الموصلات وانتعاش الطلب المحلي.وقالت "هان جونغ ايه" المسؤولة عن السياسات في الحزب الديمقراطي، إن استراتيجية النمو الاقتصادي لعام 2026 ستعكس بشكل شامل المهام المطلوبة لتحقيق تحول اقتصادي كبير.