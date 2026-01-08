سيول تؤكد أن الرئيس الصيني على علم تام بقضية المنشآت الفولاذية في البحر الأصفر

Photo : YONHAP News

أكدت حكومة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء أن الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" ناقشا قضية المنشآت الفولاذية الصينية في البحر الأصفر، حيث تتداخل المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين.وأكدت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي "كانغ يو جونغ" أن الرئيسين تحدثا عن تلك المنشآت البحرية خلال قمتهما هذا الأسبوع، وكذلك في نوفمبر على هامش قمة آبيك في "كيونغ جو". وقالت "كانغ" إن "شي" على علم تام بهذه المسألة، في تراجع عن تصريح صدر أمس بأن الرئيس الصيني يبدو أنه ليس على علم بتلك المنشآت في منطقة التدابير المؤقتة.وأوضحت المتحدثة الرسمية أنه لم يتم ذكر ذلك بالتفصيل في البداية لأن المحادثات بين الرئيسين عادة ما تدور حول الاتجاه العام للعلاقات في إطار واسع.وقالت "كانغ" إن الرئيسين اتفقا على مواصلة المشاورات البناءة على مستوى العمل بشأن المنشآت في البحر الأصفر، بناء على توافق الآراء في الإطار الأوسع الحالي، موضحة أن الحكومة تأمل في إحراز تقدم.وكانت المتحدثة الرئاسية قد قالت في تصريحات أدلت بها أول من أمس الثلاثاء إن موقف سيول هو أن البحر الأصفر يجب أن يكون بحرا سلميا من أجل التنمية المستقرة للعلاقات الثنائية، وسط مخاوف من تزايد ادعاءات بكين الإقليمية في بحري الصين الجنوبي والشرقي.