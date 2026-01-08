الرئيس لي يقول إن حظر الصين للمحتوى الثقافي الكوري سيتم رفعه تدريجيا

Photo : KBS

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إنه يعتقد أن الحظر الصيني على المحتوى الثقافي الكوري سيتم تخفيفه تدريجيا وبطريقة منهجية.وأدلى "لي" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في شنغهاي بعد أن سُئل عن موعد حدوث تقدم جوهري في هذه القضية.وقال الرئيس إن الحكومة الصينية، التي نفت باستمرار وجود حظر على المحتوى الثقافي الكوري، لديها رأي مختلف في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الرئيس الصيني "شي جين بينغ" ذكر خلال القمة يوم الاثنين مثلين صينيين، وهما: "لا يتراكم ذراع من الجليد في يوم واحد، ولا يذوب دفعة واحدة"، و"عندما ينضج البطيخ، يسقط من الساق من تلقاء نفسه".وأوضح "لي" أنه يفسر هذين القولين على أنهما تعبير عن نية بكين الواضحة للعمل على تخفيف الحظر بطريقة منظمة.وقال الرئيس إن الربيع لا يأتي فجأة أيضا، وأكد أن محادثات جوهرية حول هذه المسألة ستجرى وفقا لتعليمات "شي" للوكالة المعنية، معربا عن ثقته من أن قضية المحتوى الثقافي ستُحل "بطريقة صحية ومنظمة".وكانت الصين قد فرضت حظرا غير رسمي على الموسيقى والمسلسلات والأفلام الكورية الجنوبية منذ عام 2016، عندما أعلنت سيول عن نشر نظام "ثاد" الأمريكي المضاد للصواريخ.