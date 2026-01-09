كوريا الجنوبية تسجل أكبر فائض في الحساب الجاري لأشهر نوفمبر

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية أكبر فائض في الحساب الجاري لأشهر نوفمبر، لتواصل بذلك سلسلة تسجيل الفائض التي استمرت 31 شهرا متتالية.وأظهر تقرير حول ميزان المدفوعات صادر عن البنك المركزي الكوري لشهر نوفمبر 2025 اليوم الجمعة، أن فائض الحساب الجاري بلغ 12.24 مليار دولار أمريكي، بارتفاع حاد عن 6.81 مليار دولار المسجلة في أكتوبر.وتعد سلسلة الفوائض التي استمرت 31 شهرا هي ثاني أطول سلسلة منذ عام 2000.وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، سجل الفائض التراكمي أيضا رقما قياسيا بلغ 101.82 مليار دولار، بارتفاع عن 86.68 مليار دولار في العام الأسبق.وسجل حساب السلع فائضا قياسيا في نوفمبر أيضا بلغ 13.31 مليار دولار أمريكي، مدفوعا إلى حد كبير بزيادة صادرات أشباه الموصلات.وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 5.5% على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7% وسط انخفاض أسعار الطاقة وتراجع مشتريات المواد الخام.ومن ناحية أخرى، سجل حساب الخدمات عجزا قدره 2.73 مليار دولار أمريكي.