الشرطة الكورية تستدعي المدير التنفيذي المؤقت لشركة كوبانغ للاستجواب

Photo : YONHAP News

استدعت الشرطة الكورية الرئيسَ التنفيذي المؤقت لشركة "كوبانغ" "هارولد روجرز"، للاستجواب في إطار تحقيق موسع في خرق كبير للبيانات لدى شركة التجارة الإلكترونية العملاقة. وقد تأكدت "كي بي إس" أمس الخميس أن محققي وكالة شرطة سيول الكبرى أبلغوا "روجرز" مؤخرا بالحضور للاستجواب.ويجري التحقيق على 3 جبهات، هي: مسألة تسرب بيانات أكثر من 33 مليون مستخدم، وحذف بيانات السجلات على مدى 5 أشهر، والتحقيق الداخلي أحادي الجانب الذي أجرته "كوبانغ" والتحليل الجنائي الرقمي الذي تم دون تنسيق مع السلطات.وتركز الاستدعاءات الأخيرة على التحقيق الداخلي للشركة والتحليل الجنائي. وإذا امتثل "روجرز"، تخطط الشرطة أيضا لاستجوابه حول حذف السجلات من يوليو إلى نوفمبر 2024، وسط شكوك في حدوث خرق إضافي خلال تلك الفترة.وفي جلسة استماع برلمانية أواخر العام الماضي، كشف النواب عن أن "كوبانغ" حذفت السجلات على الرغم من التعليمات الصريحة من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالحفاظ على جميع البيانات ذات الصلة، بعد أن أبلغت الشركة عن الخرق يوم 19 نوفمبر.