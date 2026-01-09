الرئيس الكوري يشدد على ضرورة الاستعداد الشامل للتحول في مجال الطاقة

Photo : YONHAP News

شدد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" على ضرورة الاستعداد الشامل للتحول في مجال الطاقة، وقال إن الفوضى الدولية المتعلقة بقضايا الطاقة أصبحت أكثر وضوحا.ووجه "لي" هذا النداء أمس الخميس في أثناء ترؤسه اجتماعا لكبار المساعدين الرئاسيين في المكتب الرئاسي، حيث لفت الرئيس الانتباه إلى اشتداد المنافسة العالمية في مجال المفاعلات النووية والطاقة المتجددة في ظل الاتجاه الأخير لإعادة هيكلة سلسلة التوريد.وشدد "لي" على أن مصير كوريا ونموها يتوقفان على الاستعدادات التي تقوم بها للطاقة المستقبلية والجهود المبذولة للتوافق مع التحول العالمي في مجال الطاقة.وتأتي دعوة "لي" في الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين أن المنافسة على الهيمنة في مجال الطاقة، ولا سيما النفط، كانت العامل الأساسي وراء العملية العسكرية الأمريكية الأخيرة في فنزويلا.