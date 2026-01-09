بان كي مون ينتقد الانسحاب الأمريكي من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

Photo : YONHAP News

انتقد الأمين العام السابق للأمم المتحدة "بان كي مون" بشدة الرئيسَ الأمريكي "دونالد ترامب" لتوقيعه أمرا تنفيذيا يوجه حكومة الولايات المتحدة بالانسحاب من 31 كيانا تابعا للأمم المتحدة و35 منظمة دولية أخرى.وفي كلمة ألقاها خلال فعالية استضافها نادي "كوان هون" في سيول أمس الخميس، وصف "بان" هذا الأمر بأنه "مؤسف للغاية"، وقال إن الولايات المتحدة ستنسحب من هيئات دولية رئيسية تعالج قضايا تغير المناخ وحقوق الإنسان والقضايا التي تؤثر على النساء والأطفال.وقال الأمين العام السابق للأمم المتحدة إن هذه الخطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها إشارة من واشنطن إلى أنها لم تعد تنوي المساهمة في معالجة التحديات العالمية.وأشار إلى أن الولايات المتحدة لطالما دافعت عن حقوق الإنسان والديمقراطية الحرة واكتسبت احتراما عالميا من خلال مشاركاتها متعددة الأطراف، ولكن سيكون من الصعب الآن توقع استمرار قيادة هذا البلد.وعند الإعلان عن الانسحاب أول من أمس الأربعاء، قال البيت الأبيض الأمريكي إن العديد من المنظمات تعمل بطرق تتعارض مع المصالح الوطنية والأمن والازدهار الاقتصادي وسيادة الولايات المتحدة.