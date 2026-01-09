كيم جونغ أون يبعث برسالة إلى بوتين يتعهد فيها بدعم غير مشروط لجميع السياسات

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بعث برسالة رد إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، قال فيها إن التعاون الوثيق بين كوريا الشمالية وروسيا سيستمر في مختلف المجالات، وفقا لروح المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية لهما وتطلعات وآمال الشعبين.وأكد "كيم" أنه يحترم دون قيد أو شرط جميع سياسات وقرارات "بوتين" ويدعمها، مؤكدا أن هذا الخيار ثابت وأبدي.ونظرا لأن هذه الرسالة وصفت بأنها رد على رسالة سابقة من بوتين، فيبدو أن "بوتين" قد أرسل رسالة تهنئة أولا لكن وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تكشف عن محتواها. وبالنظر إلى أن "كيم" أرسل رسالة الرد في 8 يناير، وهو يوم عيد ميلاده المعروف، فمن المحتمل أن "بوتين" أرسل رسالة لتهنئته بعيد ميلاده.وكان "كيم" قد أرسل رسالة تهنئة إلى "بوتين" بمناسبة عيد ميلاده في أكتوبر الماضي.ومن المعروف أن "كيم" وُلد يوم 8 يناير 1984، على الرغم من أن كوريا الشمالية لم تعلن ذلك رسميا قط.