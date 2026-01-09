إيلون ماسك يحذر مرة أخرى من انخفاض عدد سكان كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أشار "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، مرة أخرى إلى كوريا الجنوبية باعتبارها الحالة الأكثر خطورة على مستوى العالم فيما يتعلق بمشكلة "انخفاض عدد السكان".ووفقا لمقطع فيديو نُشر على بودكاست رجل الأعمال الأمريكي "بيتر ديامانديس" يوم الخميس، قال "ماسك" مؤخرا خلال مناقشة حول السكان وإطالة العمر إنه من العلامات التي تدل على أن بلدا ما ليس على الطريق الصحيح هي عندما يتجاوز عدد حفاضات البالغين عدد حفاضات الأطفال، وأضاف أن كوريا الجنوبية تجاوزت هذه النقطة منذ سنوات.كما أشار إلى أنه بالنظر إلى معدل الإحلال في كوريا الجنوبية، فإن سكانها سينخفضون إلى واحد من سبعة وعشرين من حجمهم الحالي في غضون 3 أجيال. وحذر قائلا إن كوريا الشمالية لن تحتاج حتى إلى الغزو، حيث يمكنهم ببساطة عبور الحدود.وقد سبق أن حدد "ماسك" انخفاض عدد السكان كأحد الأزمات الكبرى التي تواجه البشرية، مشيرا مرارا وتكرارا إلى كوريا الجنوبية كمثال رئيسي.ويشير معدل الإحلال إلى معدل الخصوبة الإجمالي اللازم للحفاظ على الحجم الحالي للسكان، والذي يُعتبر عموما حوالي 2.1 طفل لكل امرأة، من أجل الحفاظ على استقرار عدد السكان.وقد بلغ معدل الخصوبة الإجمالي لكوريا الجنوبية 0.75 طفل في عام 2024.