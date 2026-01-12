الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

انخفاض أسعار البنزين والديزل في كوريا للأسبوع الخامس على التوالي

Write: 2026-01-12 09:01:15

Photo : YONHAP News

انخفضت أسعار وقود المركبات في كوريا الجنوبية للأسبوع الخامس على التوالي.
ووفقا لنظام معلومات الأسعار التابع لشركة النفط الوطنية الكورية، أوبينِت، انخفض متوسط أسعار بيع البنزين على مستوى البلاد خلال الأسبوع الأول من يناير بمقدار 9.1 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق، ليصل إلى 1720.7 وون للتر الواحد.
وانخفض متوسط سعر بيع الديزل بمقدار 13.3 وون على أساس أسبوعي ليصل إلى 1619.8 وون للتر الواحد.
وقد شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا طفيفا خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب أنباء عن اعتقال الرئيس الفنزويلي ونقله إلى الولايات المتحدة، لكنها تراجعت لاحقا وسط توقعات بأن يكون لهذا تأثير محدود على الإمدادات العالمية.
وانخفض سعر خام دبي، وهو المعيار الكوري الجنوبي للنفط المستورد، بمقدار دولارين و60 سنتا مقارنة بالأسبوع الأسبق ليصل إلى 58 دولارا و60 سنتا للبرميل، بينما بقي السعر العالمي للبنزين ثابتا عند 71 دولارا و70 سنتا للبرميل.
وصرح مسؤول في جمعية البترول الكورية بأنه مع انخفاض كل من سعر الصرف وأسعار النفط العالمية حتى نهاية ديسمبر، فمن المتوقع أن تستمر أسعار الوقود المحلية في الانخفاض الأسبوع القادم بوتيرة مماثلة لانخفاض هذا الأسبوع.
