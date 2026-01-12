ترشيح فيلم صائدو شياطين الكيبوب لأفضل منتج ضمن جوائز نقابة المنتجين الأمريكية

Photo : YONHAP News

تم ترشيح فيلم الرسوم المتحركة الشهير "صائدو شياطين الكيبوب"، من إخراج المخرجة الكورية الكندية ماغي كانغ، والذي يُعرض على منصة نتفليكس، لجائزة أفضل منتج لأفلام الرسوم المتحركة في حفل توزيع جوائز نقابة المنتجين الأمريكية لعام 2026.ووفقا لقائمة الترشيحات التي نشرتها النقابة يوم الجمعة، فقد رُشِّحت "ميشيل إل. إم. وانغ"، إحدى منتجات فيلم "صائدو شياطين الكيبوب"، لجائزة أفضل منتج لأفلام الرسوم المتحركة.ويتنافس على الجائزة نفسها أيضا منتجو أفلام "الأشرار 2"، و"قاتل الشياطين: قلعة اللانهاية"، و"إليو"، و"زوتوبيا 2".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، كما فازت أغنيته الرئيسية "غولدن" بجائزة أفضل أغنية في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد الحادي والثلاثين، مما يشير إلى احتمال فوزه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والتسعين المقرر عقده في 15 مارس.وسيتم تكريم الفائزين بجوائز نقابة المنتجين الأمريكية السابعة والثلاثين يوم 28 فبراير في لوس أنجلوس.