وزير التجارة الكوري يتوجه للولايات المتحدة لتهدئة المخاوف حول تعديل قانون الشبكات

Photo : YONHAP News

غادر "يو هان كو" كبير المفاوضين التجاريين في كوريا الجنوبية، العاصمة سيول متوجها إلى الولايات المتحدة أمس الأحد، من أجل معالجة مخاوف واشنطن بشأن قانون مكافحة الأخبار الكاذبة الذي سنّته كوريا الجنوبية مؤخرا، والذي برز كقضية تجارية ثنائية.وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته من مطار إنتشون الدولي أمس، قال "يو" إنه يهدف إلى تقييم موقف الحكومة الأمريكية والقطاع الصناعي قبل صدور حكم وشيك من المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، وشرح الغاية السياسية من وراء القانون الكوري الجنوبي الجديد. وأضاف أن الزيارة تهدف إلى منع سوء الفهم من الجانب الأمريكي.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت مؤخرا عن مخاوفها الشديدة من أن قانون شبكة المعلومات والاتصالات المعدّل قد ينتهك حقوق الملكية الفكرية، حيث يُهدد هذا القانون حرية التعبير ويؤثر سلبا على شركات المنصات الإلكترونية الأمريكية، بما فيها غوغل، ويستهدف نشر المعلومات الكاذبة أو المُضللة عبر الإنترنت، ويشمل ذلك وسائل الإعلام والمنصات الرقمية الكبرى.ويُجيز القانون للمحاكم فرض تعويضات عقابية تصل إلى خمسة أضعاف الضرر المُثبت، في حالة ثبوت قيام مؤسسات إعلامية أو قنوات إلكترونية كبيرة بنشر محتوى مُلفق عمدا بهدف الربح أو إلحاق الضرر.