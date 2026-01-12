الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

كوريا تشهد تساقط ثلوج وأمطار اليوم الاثنين

Write: 2026-01-12 09:11:33

كوريا تشهد تساقط ثلوج وأمطار اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتساقط ثلوج على المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بحيث يبدأ في سيول وإنتشون والساحل الغربي لمقاطعة كيونغ كي صباحا قبل أن ينتشر إلى مناطق أخرى في وسط البلاد بعد الظهر.
ومن المتوقع أيضا أن تشهد المناطق لداخلية من مقاطعة كانغ وان تراكما للأمطار يصل إلى سبعة سنتيمترات حتى صباح الغد الثلاثاء، بينما من المتوقع أن تتلقى مقاطعة كيونغ كي ومقاطعتا شمال وجنوب تشونغ تشُنغ ما بين سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات، أما سيول وإنتشون وجنوب غرب كيونغ كي، فمن المتوقع أن تشهد أمطارا بمعدات تقل عن سنتيمتر واحد.
وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الاثنين بين سالب 14 وسالب 3 درجات مئوية على مستوى البلاد، بما في ذلك سالب 9 درجات في سيول، بينما سترتفع درجات الحرارة العظمى نهارا إلى ما بين صفر و10 درجات، أي أعلى بحوالي خمس إلى سبع درجات مقارنة بالأمس الأحد.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;