كوريا تشهد تساقط ثلوج وأمطار اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تتساقط ثلوج على المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، بحيث يبدأ في سيول وإنتشون والساحل الغربي لمقاطعة كيونغ كي صباحا قبل أن ينتشر إلى مناطق أخرى في وسط البلاد بعد الظهر.ومن المتوقع أيضا أن تشهد المناطق لداخلية من مقاطعة كانغ وان تراكما للأمطار يصل إلى سبعة سنتيمترات حتى صباح الغد الثلاثاء، بينما من المتوقع أن تتلقى مقاطعة كيونغ كي ومقاطعتا شمال وجنوب تشونغ تشُنغ ما بين سنتيمتر واحد وخمسة سنتيمترات، أما سيول وإنتشون وجنوب غرب كيونغ كي، فمن المتوقع أن تشهد أمطارا بمعدات تقل عن سنتيمتر واحد.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الاثنين بين سالب 14 وسالب 3 درجات مئوية على مستوى البلاد، بما في ذلك سالب 9 درجات في سيول، بينما سترتفع درجات الحرارة العظمى نهارا إلى ما بين صفر و10 درجات، أي أعلى بحوالي خمس إلى سبع درجات مقارنة بالأمس الأحد.