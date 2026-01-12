عضوة مجلس مدينة سيول تخضع للاستجواب بشأن اتهامات بالرشوة

Photo : YONHAP News

عادت "كيم كيونغ" عضوة مجلس مدينة سيول، إلى منزلها فجر اليوم الاثنين بعد خضوعها لاستجواب الشرطة، بعد اعترافها مؤخرا بتقديم أموال لنائبة برلمانية قبل الانتخابات المحلية في عام 2022.وكانت وحدة التحقيقات في الجرائم العامة التابعة لوكالة شرطة سيول قد استدعت كيم يوم الأحد للاشتباه في تورطها، واستجوبتها لمدة ثلاث ساعات ونصف تقريبا، حيث تُتهم كيم بتقديم 100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 70 ألف دولار أمريكي، إلى النائبة السابقة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ سون او" مقابل ترشيح الحزب لها في الانتخابات المحلية لعام 2022.وجاء هذا الاستجواب بعد حوالي أربع ساعات من عودة كيم إلى كوريا الجنوبية من الولايات المتحدة.وأوضحت التقارير أن الشرطة ركزت على الغرض من تلك الرشوة المزعومة، وما إذا كانت كيم قد سلمت تلك الأموال بالفعل. إلا أن المحققين لم يتمكنوا من استكمال جميع الأسئلة المُعدّة مسبقا بسبب الإرهاق الشديد الذي شعرت به كيم بعد رحلتها الطويلة.وقالت الشرطة إنها تعتزم استدعاء كيم مرة أخرى للمزيد من الاستجواب.