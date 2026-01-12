انتخاب هان بيونغ دو زعيما للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم

Photo : YONHAP News

تم أمس الأحد انتخاب النائب البرلماني "هان بيونغ دو" الذي شغل المنصب لثلاث دورات، زعيما جديدا للتكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم.وفاز هان بالمنصب بعد تغلبه على زميلته النائبة "باك هيه ريون" وهي نائبة في البرلمان لثلاث دورات أيضا، وذلك في جولة إعادة بعد أن لم يحصل أي من المرشحين الأربعة على أغلبية الأصوات في الجولة الأولى.وفي كلمته عند قبول المنصب، قال هان إن الفترة الممنوحة له قصيرة لكن المسؤولية جسيمة، متعهدا بالعمل سريعا على احتواء الاضطرابات الأخيرة. وأكد هان أنه سيمضي قدما في تنفيذ ما وصفه بالمهام العاجلة، بما في ذلك إنهاء التمرد، وإصلاح النيابة العامة والقضاء، وتحسين معيشة الشعب.وشدد هان على أن هدف الحزب هو نجاح الرئيس لي جيه ميونغ، متعهدا بتسريع وتيرة العمل في شؤون الدولة ودعم إدارة لي بقوة.وسوف تستمر ولايته حتى شهر مايو، ليكمل الفترة المتبقية من ولاية الزعيم السابق كيم بيونغ كي، الذي استقال مؤخرا وسط اتهامات متعددة.