الحكومة الكورية تدعو لمعالجة تسرب بيانات كوبانغ بشكل منفصل عن الدبلوماسية

Photo : YONHAP News

قال كبير المفاوضين التجاريين الكوريين "يو هان كو" إنه يتوجب على الحكومة معالجة قضية تسرب البيانات الضخم لشركة كوبانغ بشكل مستقل عن المسائل التجارية أو الدبلوماسية الأوسع نطاقا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال يو إنه لم يُبلغ رسميا بأن الحكومة الأمريكية قد أثارت هذه القضية، وأكد أن سيول لا تستهدف أي شركة أمريكية بعينها ولا تمارس أي تمييز ضدها. وفي معرض حديثه عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن قانون مكافحة الأخبار الكاذبة الذي سنته كوريا الجنوبية مؤخرا والذي برز مؤخرا كقضية تجارية ثنائية مع واشنطن، قال يو إنه من المهم توضيح أهداف سياسة سيول ونواياها التشريعية، مشيرا إلى وجود سوء فهم على ما يبدو من الجانب الأمريكي.وفيما يتعلق بتأجيل اجتماع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بشأن الحواجز غير الجمركية، صرّح يو بأن سيول لا تزال على اتصال وثيق بمكتب الممثل التجاري الأمريكي فيما يتعلق بجدولة الاجتماع وتنسيق جدول الأعمال.كما علّق يو على التوقعات بصدور حكم وشيك من المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة، ووصف الحكم بأنه سيكون مهما. كما أوضح أن هدف زيارته هو جمع آراء متنوعة من المسؤولين والخبراء الأمريكيين، والاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة. ويعتزم يو الاجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي وأعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، قبل عودته إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس.