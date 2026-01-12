الشرطة تداهم منازل ومكاتب نائبة وعضوة في مجلس مدينة سيول في قضية رشوة

Photo : YONHAP News

داهمت الشرطة الكورية منازل ومكاتب أفراد مرتبطين بادعاءات تفيد بأن النائبة البرلمانية السابقة عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كانغ سون او" قد تلقت أموالا من عضوة مجلس مدينة سيول "كيم كيونغ"، قبيل الانتخابات المحلية في عام 2022.وجاءت هذه المداهمات بعد 13 يوما من ظهور هذه الادعاءات عقب نشر تسجيل صوتي يضم "كانغ" والنائب "كيم بيونغ كي"، يوم 29 ديسمبر.ووفقا لوحدة مكافحة الفساد التابعة لوكالة شرطة سيول، باشرت الشرطة عمليات تفتيش ومصادرة في الساعة 5:30 من مساء أمس الأحد في منازل كانغ ومساعدها السابق وكيم.كما فتّش المحققون مكتب كانغ في البرلمان ومكتب كيم في مجلس مدينة سيول.ويُشتبه في أن كيم قدّمت مبلغ 100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي 70 ألف دولار أمريكي، إلى كانغ، مقابل ضمان ترشيح الحزب لها قبل الانتخابات المحلية لعام 2022.