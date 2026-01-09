2.3 % انخفاضا في الصادرات الكورية في أول 10 أيام من يناير

Photo : YONHAP News

شهدت صادرات كوريا الجنوبية انخفاضا في أول 10 أيام من شهر يناير الجاري.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية في أول 10 أيام من يناير 15.6 مليار دولار، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزاد متوسط قيمة الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة بنسبة 4.7%، بينما انخفض عدد أيام العمل بمقدار 0.5 يوما مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 7 أيام.وأشار التقريرإلى أن صادرات أشاه الموصلات سجلت زيادة بنسبة 45.6%، فيما شهدت صادرات السيارات انخفاضا بنسبة 24.7%، والسفن بنسبة 12.7%.وسجلت الصادرات الكورية زيادة لكل من الصين بنسبة 15.4%، وفيتنام بنسبة 5% وتايوان بـ55.4%، مقارنة بالعام الماضي، فيما انخفضت الصادرات للولايات المتحدة بنسبة 14.7%،والاتحاد الأوربي بنسبة 31.7%.وانخفضت قيمة الواردات الكورية بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 2.7 مليار دولار.