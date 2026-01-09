هيون ديه تبدأ تشغيل سيارات أجرة روبوتية في لاس فيغاس نهاية هذا العام

Photo : YONHAP News

ستطلق شركة "موشونال" التابعة لمجموعة "هيون ديه موتور" الكورية خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.وقالت "موشونال" يوم الخميس الماضي إنها ستبدأ تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، "روبوتاكسي"، المأهولة من المستوى الرابع، في لاس فيغاس، نهاية هذا العام.ويشير المستوى الرابع في نظام القيادة الذاتية المؤلف من 6 مستويات إلى المرحلة التي يمكن فيها للنظام التحكم في القيادة على معظم الطرق دون تدخل من السائق.وتخطط شركة "موشونال" لإجراء تشغيل تجريبي لـ"روبوتاكسي" بدءا من يناير الجاري للتحقق النهائي من سلامة الخدمة وتجربة العملاء وغيرها من الجوانب، بالتعاون مع شركات عالمية لمشاركة السيارات.وتسعى مجموعة "هيون ديه موتور" لاستغلال الإطلاق التجاري للروبوتاكسي كفرصة لمواصلة تطوير أنظمة القيادة الذاتية، كما تدرس أيضا إدخال خدمات الروبوتاكسي في كوريا الجنوبية.