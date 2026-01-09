الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

هيون ديه تبدأ تشغيل سيارات أجرة روبوتية في لاس فيغاس نهاية هذا العام

Write: 2026-01-12 12:36:46Update: 2026-01-12 15:09:42

هيون ديه تبدأ تشغيل سيارات أجرة روبوتية في لاس فيغاس نهاية هذا العام

Photo : YONHAP News

ستطلق شركة "موشونال" التابعة لمجموعة "هيون ديه موتور" الكورية خدمة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.
وقالت "موشونال" يوم الخميس الماضي إنها ستبدأ تشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، "روبوتاكسي"، المأهولة من المستوى الرابع، في لاس فيغاس، نهاية هذا العام.
ويشير المستوى الرابع في نظام القيادة الذاتية المؤلف من 6 مستويات إلى المرحلة التي يمكن فيها للنظام التحكم في القيادة على معظم الطرق دون تدخل من السائق.
وتخطط شركة "موشونال" لإجراء تشغيل تجريبي لـ"روبوتاكسي" بدءا من يناير الجاري للتحقق النهائي من سلامة الخدمة وتجربة العملاء وغيرها من الجوانب، بالتعاون مع شركات عالمية لمشاركة السيارات.
وتسعى مجموعة "هيون ديه موتور" لاستغلال الإطلاق التجاري للروبوتاكسي كفرصة لمواصلة تطوير أنظمة القيادة الذاتية، كما تدرس أيضا إدخال خدمات الروبوتاكسي في كوريا الجنوبية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;