مؤشر كوسبي يسجل رقما قياسيا في أثناء تداولات اليوم

Photo : YONHAP News

سجل مؤشر سوق الأسهم الكورية، "كوسبي"، ارتفاعا قياسيا اليوم الاثنين، حيث تجاوز مستوى 4650 نقطة في أثناء التداولات.وافتتح مؤشر كوسبي على زيادة نسبتها 1.17% مقارنة بيوم الجمعة الماضي، عند 4,639.89 نقطة، تم تجاوز مستوى 4,650 نقطة ليصل إلى 4,652.54 نقطة.وبعد ذلك استقر المؤشر عند 4,635 نقطة، وبلغ 4,636.69 نقطة في الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة من بعد ظهر اليوم.أما مؤشر كوسداك لشركات التكنولوجيا فسجل انخفاضا في بداية تداولات اليوم، ثم شهد ارتفاعا ليتجاوز مستوى 950 نقطة، وبلغ 953.92 نقطة في الساعة الثانية عشرة و26 دقيقة، بارتفاع قدره 0.43% مقارنة بيوم الجمعة الماضي.ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الوون الكوري إلى مستوى 1460 وون، حيث بلغ 1,465.90 وون للدولار الواحد في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم.