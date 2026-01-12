الرئيس لي يزور اليابان لعقد قمة مع رئيسة الوزراء تاكايتشي

Photo : YONHAP News

سيتوجه الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى اليابان غدا الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين لعقد محادثات قمة مع رئيس الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي".وقال المكتب الرئاسي الكوري إن الرئيس "لي" سيصل إلى محافظة نارا، مسقط رأس "تاكايتشي"، بعد ظهر الغد، حيث يعقد الجانبان اجتماعا ثنائيا ويليه محادثات موسعة، ثم يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اختتام القمة بينهما.وأضاف المكتب الرئاسي أن محادثات القمة، التي هي الأولى من نوعها منذ شهريْن ونصف، ستتركز على تعزيز التعاون في القضايا الإقليمية والعالمية، إلى جانب مجموعة واسعة من القضايا التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة الناس.ومع تصاعد التوتر مؤخرا بين الصين واليابان، تتجه الأنظار أيضا إلى كيفية تناول الجانبين للموضوعات ذات الصلة، وأيضا ما إذا كانت المناقشات ستؤدي إلى إحراز تقدم في القضايا التاريخية بين سيول وطوكيو.وسوف يقوم الرئيس "لي" بزيارة لمعبد "هوري جي" التاريخي، ويلتقي بأعضاء الجالية الكورية قبل عودته للبلاد.