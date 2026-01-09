أغنية غولدن من فيلم صائدو شياطين الكيبوب تفوز بجائزة غولدن غلوب

Photo : AFP / Yonhap News

فازت أغنية "غولدن"، من فيلم الرسوم المتحركة "صائدو شياطين الكيبوب" على منصة نتفليكس، بجائزة أفضل أغنية أصليّة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في دورته الثالثة والثمانين، التي أقيمت أمس الأحد في لوس أنجلوس، والذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في الولايات المتحدة.وتمكنت الأغنية غولدن من التفوق على أغنيات منافسة من أفلام بارزة.وقد صعدت الفنانة "لي جيه"، التي كتبت ولحنت وأدت الأغنية الفائزة، إلى المنصة لتسلم الجائزة، حيث ألقت خطابا مؤثرا وهي تذرف دموع الفرح، وقالت إنها طاردت حلمها في أن تصبح نجمة كيبوب لمدة عشر سنوات منذ صغرها، لكنها واجهت رفضا وخيبة أمل متكررة بعد أن قيل لها إن صوتها ليس جيدا بما يكفي. وأضافت أنها توجهت بعد ذلك إلى كتابة الأغاني وتأليف الموسيقى لتتجاوز تلك الآلام، ولتقف اليوم على المسرح كمغنية وملحنة عالمية.الجدير بالذكر أن فيلم صائدو شياطين الكيبوب مرشح أيضا لجوائز أخرى تشمل أفضل فيلم رسوم متحركة وجائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر، ومن المتوقع الإعلان عن النتائج في وقت لاحق.