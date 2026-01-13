الرئيس يجتمع مع القادة الدينيين ويدين الجماعات المتطرفة

Photo : YONHAP News

اجتمع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع القادة الدينيين، وأقرّ بأن الجماعات الدينية المتطرفة، مثل كنيسة التوحيد وكنيسة "شين تشون جي"، تُلحق ضررا اجتماعيا جسيما.ونقلت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ يو جونغ" عن الرئيس قوله أمس الاثنين خلال مأدبة غداء مع ممثلين عن مختلف الطوائف الدينية، إن هذه الجماعات المتطرفة كان لها تأثير سلبي على المجتمع ولم يتم التعامل معه لفترة طويلة. وأضافت كانغ أن القادة الدينيين شددوا على ضرورة تعامل الحكومة بحزم مع السلوكيات التي تُسبب ضررا بالغا، بما يتجاوز التدخل في السياسة.وقالت إنهم أبلغوا الرئيس بأنهم يعتقدون أن الشعب سيؤيد فكرة حلّ الجماعات الدينية التي تضرّ بالناس والوطن، وطلبوا منه النظر في سبل إعادة توجيه الأصول المصادرة لمساعدة الضحايا.وخلال مأدبة الغداء، حثّ الرئيسُ القادة الدينيين على توضيح التوجه الذي ينبغي أن يتبناه المجتمع في القضايا الاقتصادية وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.